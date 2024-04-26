Aracı takla attı! Soykırımcı İsrail'in ırkçı Bakanı Ben-Gvir trafik kazası geçirdi
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in makam aracı takla attı. Yaşanan kaza sonucunda Ben-Gvir yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Yerel basında çıkan haberlerde, Ben-Gvir'in içinde bulunduğu aracın Remle kentinde karıştığı kazada ters döndüğü kaydedildi.
Kazada yaralanan Ben-Gvir'in tedavi amacıyla yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olmadığı aktarıldı.
Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde Ben-Gvir'in aracının başka bir araçla çarpıştıktan sonra ters döndüğü görülüyor.
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