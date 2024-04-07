Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Hülya Koçyiğit'in TRT'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına oyuncu, manken ve sunucu Tarık Tarcan konuk oldu. 66 yaşındaki oyuncu dizi ve televizyon programları yapmak istemediğini sadece sinemada yer almak istediğini belirtti. Her yaşın oyuncuya ihtiyacı var diyen Tarcan, "Oyunculuğu erken bıraktım dediğim zamanlar da oldu. Sinemayı bırakmış değilim. Televizyon programı yaptım yine yapmak isterim. Ama televizyonda program yok, diziler var" dedi.