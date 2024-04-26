Bakan Koca başkanlığında MHRS'de yeni düzenlemelere yönelik toplantı yapıldı
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) yeni düzenlemelere yönelik çalışma toplantısı yapıldı.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili İstanbul'daki çalışma toplantısının ikincisinin Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde yapıldığını belirterek, "Toplantıda, hizmet kalitelerini, imkanların daha verimli kullanılmasını, doğrudan polikliniğe müracaatla alınabildiği gibi randevuyla da alınabilen hizmetleri kapasite verileriyle değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.
MHRS'deki yeni düzenlemelere ilişkin daha önce de Ankara'da iki ayrı toplantı düzenlenmişti.
İstanbul'daki 2. Çalışma Toplantımız için Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanemizdeyiz. Toplantıda, hizmet kalitelerini, imkânların daha verimli kullanılmasını, doğrudan polikliniğe müracaatla alınabildiği gibi randevuyla da alınabilen hizmetleri kapasite verileriyle değerlendiriyoruz. pic.twitter.com/1F2TzHtZPv— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2024
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