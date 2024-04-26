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Bakan Koca başkanlığında MHRS'de yeni düzenlemelere yönelik toplantı yapıldı
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26 Nisan 2024 Cuma 19:12:00 - Güncelleme:26 Nisan 2024 Cuma 19:12:00

Bakan Koca başkanlığında MHRS'de yeni düzenlemelere yönelik toplantı yapıldı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) yeni düzenlemelere yönelik çalışma toplantısı yapıldı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili İstanbul'daki çalışma toplantısının ikincisinin Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde yapıldığını belirterek, "Toplantıda, hizmet kalitelerini, imkanların daha verimli kullanılmasını, doğrudan polikliniğe müracaatla alınabildiği gibi randevuyla da alınabilen hizmetleri kapasite verileriyle değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

MHRS'deki yeni düzenlemelere ilişkin daha önce de Ankara'da iki ayrı toplantı düzenlenmişti.

Etiketler : Sağlık Bakanı MHRS düzenlemesi Fahrettin Koca toplantı
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