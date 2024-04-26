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26 Nisan 2024 Cuma 18:38:00 - Güncelleme:26 Nisan 2024 Cuma 18:38:00

Zelenskiy Destek Kuvvetleri Komutanı Yakovets'i görevden aldı

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Destek Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Yakovets'i görevden aldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin internet sitesinde yayımlanan kararnamede, Zelenskiy'nin kararıyla görevden alınan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Destek Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Yakovets'in Devlet Özel Taşımacılık Hizmeti İdaresi Başkanı olarak atadığı belirtildi.

Zelenskiy, Yakovets'i Silahlı Kuvvetler Destek Kuvvetleri Komutanı olarak Mart 2024'te atamıştı.

Yakovets'in yerine göreve kimin getirileceği henüz açıklanmadı.

Etiketler : Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Yakovetsi Komutan Destek Kuvvetleri
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