Zelenskiy Destek Kuvvetleri Komutanı Yakovets'i görevden aldı
Kaynak: AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Destek Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Yakovets'i görevden aldı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin internet sitesinde yayımlanan kararnamede, Zelenskiy'nin kararıyla görevden alınan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Destek Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Yakovets'in Devlet Özel Taşımacılık Hizmeti İdaresi Başkanı olarak atadığı belirtildi.
Zelenskiy, Yakovets'i Silahlı Kuvvetler Destek Kuvvetleri Komutanı olarak Mart 2024'te atamıştı.
Yakovets'in yerine göreve kimin getirileceği henüz açıklanmadı.
- Zelenskiy Destek Kuvvetleri Komutanı Yakovets'i görevden aldı
- Amerikalı Yahudi aktivist: İnsanlığımızı kaybettik
- "Gazze'de molozun kaldırılması 14 yıl sürebilir"
- Blinken'ın Çin'i ziyaretinin ardından 5 maddelik uzlaşma açıklandı
- Burkina Faso, Amerika'nın Sesi ve BBC Afrika'nın yayınlarını askıya aldı
- Azerbaycan, UAD'den Ermenistan'ın Karabağ'daki suçlarını incelemesini istedi