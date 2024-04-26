Başkan Erdoğan, Basketbol Milli Takım Antrenörü Ergin Ataman ile görüştü

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'da Türk başantrenör Ergin Ataman, rakip takımın teknik ekibinden birisinin tehdit dolu sözlerine maruz kaldığını söyledi.

"BEN TÜRK VATANDAŞIYIM, BANA HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ"

Yaşananlar hakkında çok sert sözler söyleyen deneyimli hoca, "Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." açıklamasında bulundu.

EUROLEAGUE'DEN SORUŞTURMA

Bu açıklamalardan sonra EuroLeague yönetimi hakemleri eleştiren Ergin Ataman ve Panathinaikos hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

EuroLeague'den açılan soruşturma hakkında açıklama:

"Euroleague Basketball, Atina'da 23 Nisan 2024 günü oynanan Turkish Airlines EuroLeague Playoffları ilk maçının ardından yaşanan olaylar ve Panathinaikos başantrenörü Sayın Ergin Ataman ve kulüp tarafından yapılan açıklamaları hayal kırıklığı ile takip etmiştir.