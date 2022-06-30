Engelsiz aile sıcaklığı

Biyolojik çocukları olan ancak devlet korumasındaki bir çocuğun da ailesi olmak isteyen Seval-Mehmet Açar çifti, kendileriyle eşleştirilen bebek yerine 2,5 yaşındaki zihinsel engelli bir kız çocuğunun koruyucu ailesi oldu.



Atatürk Çocuk Yuvası'nda bebeklerini beklerken tesadüfen yanlarından geçen ve Mehmet Açar'ın boynuna sarılarak, "baba" diyen zihinsel engelli kız çocuğuna yuva olan Açar Ailesi, "sevmek için engel yoktur" diyor.