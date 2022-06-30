VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, NATO liderlerine terörün gerçek yüzünü gösteren videoyu izletti
Gençlik ve Spor Bakanlığından Gençlere Hediye: “Genç Ne Sever”
Dünyayı korkutan rapor!
Yastık altı değil kanepe altı
Yastık altı değil kanepe altı
Engelsiz aile sıcaklığı
Ahtapot ve insan beyni benzer çıktı
Yunanistan'dan Başkan Erdoğan itirafı
Asgari ücret artışında sona doğru!
ABD'nin yeni planında dikkat çeken Türkiye detayı
Oğlunu kaybettiği ırmakta şimdi sel nedeniyle evini yitirme endişesi taşıyor
Deniz kirliliğinin hızlı tespiti, tam donanımlı deniz uçağı ile yapılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'nin çocuk profilini çıkaracak
NATO Zirvesi, terörizm ve Kuzey Afrika konulu oturumla sona erdi
Konut başına 50 bin lira
Kolombiya'da Petro'nun zaferi ve Latin Amerika'da yükselen sol
Kırkpınar Er Meydanı'nda 661'inci buluşma
İngiltere, Ukrayna'ya 1 milyar sterlin ek askeri destek sağlayacak
FAO, gerçekleştirdiği projelerle dünya genelinde gıda güvenliğini sağlamayı hedefliyor
Alman şirketi Uniper Avrupa'daki gaz darboğazı nedeniyle devletten yardım istiyor
Ukraynalı tenisçi Tsurenko, savaş sırasında tenis oynarken 'suçlu' hissettiğini söyledi
Sanatçı Jamala, Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için konser verdi
Türkiye'deki ilk maymun çiçeği vakası açıklandı
Reyhanlı'nın faili zehir baronu Gezer Türkiye'ye getirildi
30 Haziran 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:30 Haziran 2022 Perşembe 16:00:00

Engelsiz aile sıcaklığı

ABONE OL

Biyolojik çocukları olan ancak devlet korumasındaki bir çocuğun da ailesi olmak isteyen Seval-Mehmet Açar çifti, kendileriyle eşleştirilen bebek yerine 2,5 yaşındaki zihinsel engelli bir kız çocuğunun koruyucu ailesi oldu.

Biyolojik çocukları olan ancak devlet korumasındaki bir çocuğun da ailesi olmak isteyen Seval-Mehmet Açar çifti, kendileriyle eşleştirilen bebek yerine 2,5 yaşındaki zihinsel engelli bir kız çocuğunun koruyucu ailesi oldu.

Atatürk Çocuk Yuvası'nda bebeklerini beklerken tesadüfen yanlarından geçen ve Mehmet Açar'ın boynuna sarılarak, "baba" diyen zihinsel engelli kız çocuğuna yuva olan Açar Ailesi, "sevmek için engel yoktur" diyor.

Etiketler : Engelsiz aile sıcaklığı Biyolojik çocukları Seval-Mehmet Açar
Yeni tekli

Yeni tekli
Çakal Melisa!

Çakal Melisa!
14. yıl dönümü kutlaması

14. yıl dönümü kutlaması
Nişanı defileye çevirdi

Nişanı defileye çevirdi
Diyete girdi

Diyete girdi
Ersoy'un orkestrasında sürpriz isim

Ersoy'un orkestrasında sürpriz isim
Survivor Babuş kebapçı oldu

Survivor Babuş kebapçı oldu
Çikolata aşkına

Çikolata aşkına
plajda spor

plajda spor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX