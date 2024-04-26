Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu kadınlardan soruluyor! Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu: Türkiye'nin güzellikleri TUR'da

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 59.'su düzenlen "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu" tüm heyecanı ile devam ediyor.

HEYECAN HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

TUR'un 177.9 kilometrelik beşinci etabı da yine çok renkli manzaralar eşliğinde, coşku ile geçti. Bodrum Belediyesi'nin önünden Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Metin Cengiz'in verdiği startla başlayan etap, Muğla İl J.K.lığı tarafından 215 noktada 369 personelle alınan güvenlik önlemleri ile tamamlandı.

BİSİKLET TURUNA KADIN DAMGASI...

Dünyaca ünlü takımların katıldığı canlı yayınlarla tüm dünyada izlenen yüzlerce kişinin görev aldığı 8 gün 8 etap 1.188 km'lik parkuru ile Türkiye'nin en büyük projelerinden birisi olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun perde arkasında kadınların imzası var.

KİLİT NOKTALARDA GÖREV YAPIYORLAR

Yarış Koordinasyonu, iletişim ve medya, hakem komitesi, sağlık ekipleri, takım direktörleri, yarış anlatımları, podyum koordinasyonu, mihmandarlar, fotoğrafçılar, mekanik destek, akreditasyon, catering, kurulumlar, güvenlikten oluşan farklı birimlerde TUR 2024 içinde görev alan 150'ye yakın kadın, dev organizasyona deneyimleriyle değer katıyor.

TUR'un yarış ve etkinlik planlaması, takım davetleri, yayınlar, tanıtım ve pazarlama, kurumlarla koordinasyonlar tüm proje yönetimini Türkiye Bisiklet Federasyonu projeler koordinatörü Doç.Dr.Pınar Arpınar Avşar yapıyor. İletişim süreçleri yönetimi ve planlaması İpek Özgüden Özen, yarış konvoyu düzenleyicisi Karlien Duyssens, resmi yarış doktoru Esma Pehlivan, yarış komiseri Emine Koçak, timing asistanı Mürrüvvet Tokur, sunucu ve yarış anlatımı Başak Koç, basın sorumlusu Birgül Pullukçu, podyum koordinatörü Sena Olçok, podyum protokol koordinatörü Elif Rana Olçok, Shimano nötral servis destek hizmet ekibinden Hanife Tuğba Karataş gibi isimlerle birlikte onlarca kadın kilit görevlerde rol alıyor.

KADININ ADI ARTIK HER YERDE

Türkiye Bisiklet Federasyonu Doç.Dr.Pınar Arpınar Avşar: "Son yıllarda Tour de France (Fransa Bisiklet Turu), Giro d'Italia (İtalya Bisiklet Turu) gibi dev organizasyonların kadın yarışları öne çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 60.yılına yaklaşırken artık kadınlar edisyonunun vakti geldi." dedi.

MÜFTÜOĞLU: TÜRKİYE'NİN GÜZELLİKLERİ TUR'DA

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bugünkü start öncesi açıklamalarda bulundu. TUR'daki heyecanın her geçen gün arttığını vurgulayan Müftüoğlu, "Dün Marmaris-Bodrum etabı gerçekten harika mücadeleye sahne oldu. Sonuç olarak organizasyonuyla sporcusuyla ve tanıtımıyla çok özel bir durum. Pazar günü İstanbul'da Sultanahmet'te turumuz sona erecek. Ülkemizin önemli dört büyük turizm ili var. Antalya, Muğla, İzmir ve İstanbul. Bu dört ilde tanıtıma çok önem verdiğimiz bir tur yapıyoruz" dedi.

Türkiye'de bisiklet kültürünün artık farklı bir boyuta ulaştığına değinen Emin Müftüoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu kadar büyük bir organizasyonun, tanıtımın ve başarının geldiği bir bisiklet sporu yaşıyoruz. Geçen yıl Avrupa ve dünyada önemli dereceler aldık. Tarihi dereceler aldık. Avrupa'da hem gümüş hem bronz madalyamız var. Dünyada derecelerimiz var. Bisiklet ailesi olarak farklı bir yolda olimpiyat hedefiyle yürüyoruz" şeklinde konuştu.

MUTLU ERÇEVİK "TABİAT HARİKASININ İÇİNDEYİZ"

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu beşinci etabı olan Bodrum-Kuşadası etabı öncesi açıklamalarda bulunan Yarış Direktörü Mutlu Erçevik, alışıldık rotamın dışına çıkıldığını söylerken, "Tabiat harikası köylerin içerisinden geçiyoruz. Didim'dem sonra da Ege sahillerinin müthiş manzarası ile devam ediyoruz. Milet Antik Kenti'nin kenarından geçiyoruz. Burası parkurun görülmeye değer noktalardan bir tanesi. Söke üzerinden Kuşadası'na devam ediyoruz" dedi.