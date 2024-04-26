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Tour of Türkiye 2024 5. etap Bodrum-Kuşadası! Tabias Andersen: Bugünkü zaferim tesadüf değil
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26 Nisan 2024 Cuma 09:41:00 - Güncelleme:26 Nisan 2024 Cuma 09:41:00

Tour of Türkiye 2024 5. etap Bodrum-Kuşadası! Tabias Andersen: Bugünkü zaferim tesadüf değil

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2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Bodrum - Kuşadası arasındaki 177,9 kilometrelik 5. etabını da, Dsm-Firmenich PostNL takımından Danimarkalı sporcu Tobias Andresen kazandı.

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) Bodrum - Kuşadası arasındaki 177,9 kilometrelik 5. etabını da, Dsm-Firmenich PostNL takımından Danimarkalı sporcu Tobias Andresen kazandı.

TUR'daki ikinci etap zaferini alan Tobias Andresen, yarış sonrası, "Zaferim tesadüf değil" açıklamasında bulundu, "Sezon boyunca çok sıkı çalıştık. Daha önceki etaplardan aldığımız güvenle bugün rahat bir yarış çıkardık. Fakat ben aslında bu güce sahip olduğumuzu ve parçaları yerine oturttuğumuzu düşünüyorum" dedi.

Etap öncesi takım arkadaşı Jakobsen'e çalışma kararı aldıklarını ve finiş için bir pratik yapmak istediklerini ifade eden Danimarkalı bisikletçi, "Son virajda aramızda aldığımız karara göre benim sprinte varmam istendi. Fabio son tırmanışın ardından bacaklarını ağır hissettiğini ve işi bana bıraktığını söyledi. Etap bitişinde Fabio'nun arkamdan ikinci olduğunu görmek de beni şaşırttı. Onun asılmayacağını düşünmüştüm" şeklinde konuştu.

Öte yandan Tobias Lund'un birinci, Fabio Jakobsen'in ikinci olduğu etapta üçüncülüğü Caja Rural'dan Iuri Leitao aldı.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı türkiye bisiklet turu bodrum kuşadası etabı tobias andresen tur 2024
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