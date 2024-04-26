Çanakkale Boğazı'nda yangın çıkan kuru yük gemisi demir bölgesinde bekletiliyor

Bulgaristan'ın Varna Limanı'na gübre taşıyan "AK Discorey" isimli 107 metre boyunda ve 5 bin 381 groston ağırlığındaki gemi, yangın söndürme faaliyetleri sonrası Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı Kurtarma-13 römorkörü yedeğinde, kurtarma uzmanı ve Türkeli römorkörü refakatinde Karanlık Liman Demir Bölgesi'ne götürüldü.

Geminin 2001 yılında inşa edildiği, uzman teknik personelce yapılacak sörvey işleminin ardından Çanakkale Liman Başkanlığının hazırlayacağı rapor sonrası nihai kararın verileceği bildirildi.

Ayrıca, gemide Suriye uyruklu 14 personelin bulunduğu, yangında yaralanan Obaid Mohamadnor'un tedavisinin Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

OLAY



Mısır'dan Bulgaristan'a gittiği sırada Akbaş mevkisinde geminin makine dairesinde çıkan yangın, KEGM'ye bağlı römorkörler tarafından söndürülmüş, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı bu çalışma sonrası tekrar trafiğe açılmıştı.

Yangında yaralanan Suriye uyruklu Obaid Mohamadnor sahil güvenlik botu ile Çanakkale'ye iskeleye getirilip Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.