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28 Nisan 2024 Pazar 07:49:00 - Güncelleme:28 Nisan 2024 Pazar 07:49:00

Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı

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Derya Bedavacı, 'Dönebilsem' şarkısını yeniden yorumladı.

Derya Bedavacı, daha önce Ferdi Tayfur'un seslendirdiği 'Dönebilsem'i yeniden yorumladı. Şarkının düzenlemesini Derya Bedavacı'nın eşi Murat Bedavacı üstlendi. Şarkının klibinde Derya Bedavacı, kendi evinde kamera karşısına geçti. Sanatçının, 'Damar Aşımı' olarak adlandırdığı seri albümün ilk parçası 'Dönebilsem' olurken, art arda yayınlanacak olan yeni parçalar ise geçmişten günümüze gelen "damar" şarkılardan oluşacak.

Etiketler : derya bedavacı dönebilsem murat bedavacı
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