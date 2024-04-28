Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı

Derya Bedavacı, daha önce Ferdi Tayfur'un seslendirdiği 'Dönebilsem'i yeniden yorumladı. Şarkının düzenlemesini Derya Bedavacı'nın eşi Murat Bedavacı üstlendi. Şarkının klibinde Derya Bedavacı, kendi evinde kamera karşısına geçti. Sanatçının, 'Damar Aşımı' olarak adlandırdığı seri albümün ilk parçası 'Dönebilsem' olurken, art arda yayınlanacak olan yeni parçalar ise geçmişten günümüze gelen "damar" şarkılardan oluşacak.