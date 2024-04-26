"OVP istenen sonuçları veriyor" Bakan Şimşek: Hedefimiz sağlıklı, sürdürülebilir, yüksek büyüme
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılış töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, OVP'nin istenen sonuçları verdiğini belirterek "Hedefimiz sağlıklı, sürdürülebilir, yüksek büyüme." açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılış töreninde konuşuyor.
Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar...
Firmalarımızın uzun vadeli finansmana makul maliyetlerle erişmesinin tek yolu fiyat istikrarından geçiyor
Önümüzdeki dönemde dezenflasyonu destekleyecek ilave adımlar atacağız
Enflasyonla mücadele bir süreç işidir. Epey mesafe kat ettik, sonuçları yılın ikinci yarısında almaya başlayacağız
Önümüzdeki seneden itibaren bütçe açığını yüzde 3'ün altına çekeceğiz
Kamuda tasarruf artışı ve harcama kontrolü 2024'ün ikinci yarısında güçlü bir şekilde devreye girmiş olacak. Biz, ne yapacağımızı biliyoruz
Önümüzdeki seneden itibaren hedeflerimiz çok basit. Bütçe açığı hiçbir şekilde milli gelire oran olarak yüzde 3'ü geçmeyecek
Şu anda küresel ekonominin önündeki uzun vadeli en önemli sorunlardan biri aşırı borçluluktur
Türkiye'nin cari açığını kalıcı bir şekilde sürdürülebilir bir patikada tutma hedefimizi gerçekleştireceğiz
Cari açık yüzde 2 buçuğun altında olacak
Ciddi bir şekilde dışardan petrol ve doğalgaz alıyoruz. Bunu düşürdüğümüz ölçüde cari açık kaynaklı makro finansal istikrarsızlık risklerini de daha iyi yönetebileceğiz
Cari açıktaki iyileşme tamamen makroekonomik politikalarla ilişkili olan iyileşmelerdir
Katma değer zincirine arzuladığımız yerde değiliz. O nedenle son 20 yıldır Türkiye'de çok güçlü bir ekosistem inşa ettik. Bu ekosistem sonuç vermeye başladı. Önümüzdeki yıllarda bu sonuçlar netleşecek
Türkiye, şu anda çok güçlü bir şekilde savunma sanayinde ileri teknoloji ürünler üretiyor ve ihraç ediyor
Büyüme sorunumuz yok ama büyümenin kompozisyonunu değiştirmekte kararlıyız
Verimlilik cari açıktaki kalıcı iyileşmenin ve dezenflasyonun ana motoru olmalı diye düşünüyoruz.
2024'ün ikinci ayrısında net olarak sonuçlar somut bir şekilde ortada olacak
Türkiye, geçen senenin ortasından itibaren gelişmekte olan ülkelere oranla çok daha iyi bir performans gösteriyor
Ekonomide dengelenme başladı. Programın çalıştığının en güzel göstergesi budur
Türkiye'nin dış kaynak ihtiyacı azalıyor
Uzun bir aradan sonra ilk defa bankalarımız sermaye benzeri uzun vadeli kaynağı küresel piyasalardan devşirmeye başladılar
Yıllık enflasyon oranlarının haziran sonrasında düşmesiyle birlikte piyasanın enflasyon beklentileriyle bizim hedeflerimiz arasındaki fark kapanacak
Programımıza inanç çok güçlü. Programın güçlü uygulanmasının devamı ile birlikte Türkiye'de kredi notu artışı da gelecek
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