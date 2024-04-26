Bakan Şimşek: Hedefimiz sağlıklı, sürdürülebilir, yüksek büyüme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılış töreninde konuşuyor.



Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Firmalarımızın uzun vadeli finansmana makul maliyetlerle erişmesinin tek yolu fiyat istikrarından geçiyor

Önümüzdeki dönemde dezenflasyonu destekleyecek ilave adımlar atacağız

Enflasyonla mücadele bir süreç işidir. Epey mesafe kat ettik, sonuçları yılın ikinci yarısında almaya başlayacağız

Önümüzdeki seneden itibaren bütçe açığını yüzde 3'ün altına çekeceğiz

Kamuda tasarruf artışı ve harcama kontrolü 2024'ün ikinci yarısında güçlü bir şekilde devreye girmiş olacak. Biz, ne yapacağımızı biliyoruz

Önümüzdeki seneden itibaren hedeflerimiz çok basit. Bütçe açığı hiçbir şekilde milli gelire oran olarak yüzde 3'ü geçmeyecek



Şu anda küresel ekonominin önündeki uzun vadeli en önemli sorunlardan biri aşırı borçluluktur

Türkiye'nin cari açığını kalıcı bir şekilde sürdürülebilir bir patikada tutma hedefimizi gerçekleştireceğiz

Cari açık yüzde 2 buçuğun altında olacak

Ciddi bir şekilde dışardan petrol ve doğalgaz alıyoruz. Bunu düşürdüğümüz ölçüde cari açık kaynaklı makro finansal istikrarsızlık risklerini de daha iyi yönetebileceğiz

Cari açıktaki iyileşme tamamen makroekonomik politikalarla ilişkili olan iyileşmelerdir

Katma değer zincirine arzuladığımız yerde değiliz. O nedenle son 20 yıldır Türkiye'de çok güçlü bir ekosistem inşa ettik. Bu ekosistem sonuç vermeye başladı. Önümüzdeki yıllarda bu sonuçlar netleşecek

Türkiye, şu anda çok güçlü bir şekilde savunma sanayinde ileri teknoloji ürünler üretiyor ve ihraç ediyor

Büyüme sorunumuz yok ama büyümenin kompozisyonunu değiştirmekte kararlıyız

Verimlilik cari açıktaki kalıcı iyileşmenin ve dezenflasyonun ana motoru olmalı diye düşünüyoruz.

2024'ün ikinci ayrısında net olarak sonuçlar somut bir şekilde ortada olacak

Türkiye, geçen senenin ortasından itibaren gelişmekte olan ülkelere oranla çok daha iyi bir performans gösteriyor

Ekonomide dengelenme başladı. Programın çalıştığının en güzel göstergesi budur

Türkiye'nin dış kaynak ihtiyacı azalıyor

Uzun bir aradan sonra ilk defa bankalarımız sermaye benzeri uzun vadeli kaynağı küresel piyasalardan devşirmeye başladılar

Yıllık enflasyon oranlarının haziran sonrasında düşmesiyle birlikte piyasanın enflasyon beklentileriyle bizim hedeflerimiz arasındaki fark kapanacak

Programımıza inanç çok güçlü. Programın güçlü uygulanmasının devamı ile birlikte Türkiye'de kredi notu artışı da gelecek

Ayrıntılar geliyor...