Şarkıcı Kibariye KKTC'de bir otelde sevenleriyle bir araya geldi. Kibariye, "45 senedir yırtmaçlı bir elbisem bile yok, ben fiziğimle değil gırtlağım ile gündem olmak istiyorum, ekmeğimin peşindeyim ben beni kimse ilgilendirmez" diye konuştu.

Kibariye, yaklaşık iki saat süren sahnesinde geçmişten bugüne kadar olan eserlerini seslendirdi.