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06 Mayıs 2024 Pazartesi 09:18:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 09:18:00

Haksız fiyat artışına 355 milyon lira ceza

Kaynak: TRT Haber

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Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılında fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 355 milyon 804 bin 957 lira idari para cezası uygulandı.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında ise başta marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyat artışları olmak üzere; otomotiv sektöründeki stokçuluk eylemleri, hazır beton ve çimento sektöründeki fahiş fiyat artışları ve ekmek fiyat tarifelerine aykırı satışlar kurul gündemine alınarak incelendi.

Böylece, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı mesajında, "Piyasalarda fiyatlama davranışlarını bozarak tüketicileri olumsuz etkileyen eylemler karşısında gerekli idari tedbirleri uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz" mesajını paylaştı.

Etiketler : haksız fiyat değerlendirme kurulu fahiş fiyat stokçuluk ceza
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