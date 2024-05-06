Türkiye'den Gazze hamlesi! Başkan Erdoğan: Telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyduk
Kritik Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonra erdi. Başkan Erdoğan açıklama yaptı. Hamas'ın ateşkes teklifini kabul etmesini değerlendiren Başkan Erdoğan, "Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır." dedi.
Kritik Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan açıklama yaptı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;TÜRKİYE-AFRİKA İLİŞKİLERİ
Bizden önce uzun yıllar ihmal edilen Afrika kıtasıyla ilişkilerimizi tekrar yoğunlaştırdık. Diplomatik temsilciklerimizin sayısını 12'den 44'e çıkardık.
'Türkiye'ye yabancı öğrenci gelmesin' demek, 'devletimizin nüfuz alanı büyümesin, ülkemiz kabuğunu kırmasın' demektirKAAN İKİNCİ KEZ GÖKYÜZÜYLE BULUŞTU
Bu sabah millî savaş uçağımız Kaan ikinci defa gökyüzüyle buluştu. Yılbaşından beri iki kez milletimizin göğsünü kabartan TUSAŞ'ı ve Savunma Sanayii Başkanlığımızı tebrik ediyorum
Bazı beşinci kol elemanları tarafından medya ve sosyal medyada körüklenen lümpen ırkçılığın asla iyi niyetli olmadığı açıktır.Arapça alerjisinin gerisinde hastalıklı zihniyet vardır. Bunların derdi ne Türkiye'dir ne Türkçedir. Bunlar içlerindeki marazı ve nefreti sürekli birilerine yönelterek egolarını tatmin etmeye çalışan zavallılardır
IRAK ZİYARETİ
Irak ziyaretimiz, hem sonuçları hem de içerdiği mesajlar açısından tarihi öneme sahiptir.
#SONDAKİKA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Irak hükümetinin PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmesi terörle mücadele bağlamında mühim bir adımdır. pic.twitter.com/2zqzUgmiBN— 24 TV (@yirmidorttv) May 6, 2024
Irak hükümetinin PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmesi terörle mücadele bağlamında mühim adımdır. PKK'nın terör örgütü olarak ilan edilmesini beklediğimizi de ifade ettik.
PKK, Irak ve Suriye'de hayat alanı buldukça güvende hissedemeyiz.
Irak ve Suriye operasyonlarımız neticesinde manevra alanı iyice daralan bölücü örgüte neşteri önümüzdeki süreçte vuracağız.
HAMAS'IN ATEŞKESİ KABUL ETMESİ
Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır."HAYAT PAHALILIĞI VE GEÇİM SIKINTISINI ÇÖZMEK İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATIYORUZ"
Seçim döneminde popülizme meyletmeyerek ekonomi politikamıza olan güvenimizi ortaya koyduk, bundan geriye dönüş olmayacaktır.Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını çözmek için gerekli adımları atıyoruz, doğru adımlarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız
#SONDAKİKA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmeye kararlıyız. Bunu daha önce yaptık, yine başaracağız. pic.twitter.com/42YeZoZTGd— 24 TV (@yirmidorttv) May 6, 2024
ÖĞRETMEN ATAMALARI
Bakanlığımız yarın branş dağılımlarını paylaşacak.