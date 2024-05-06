"Telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyduk"

Kritik Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bizden önce uzun yıllar ihmal edilen Afrika kıtasıyla ilişkilerimizi tekrar yoğunlaştırdık. Diplomatik temsilciklerimizin sayısını 12'den 44'e çıkardık.

'Türkiye'ye yabancı öğrenci gelmesin' demek, 'devletimizin nüfuz alanı büyümesin, ülkemiz kabuğunu kırmasın' demektir

Bu sabah millî savaş uçağımız Kaan ikinci defa gökyüzüyle buluştu. Yılbaşından beri iki kez milletimizin göğsünü kabartan TUSAŞ'ı ve Savunma Sanayii Başkanlığımızı tebrik ediyorum



Bazı beşinci kol elemanları tarafından medya ve sosyal medyada körüklenen lümpen ırkçılığın asla iyi niyetli olmadığı açıktır.

Arapça alerjisinin gerisinde hastalıklı zihniyet vardır. Bunların derdi ne Türkiye'dir ne Türkçedir. Bunlar içlerindeki marazı ve nefreti sürekli birilerine yönelterek egolarını tatmin etmeye çalışan zavallılardır

IRAK ZİYARETİ

Irak ziyaretimiz, hem sonuçları hem de içerdiği mesajlar açısından tarihi öneme sahiptir.

#SONDAKİKA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Irak hükümetinin PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmesi terörle mücadele bağlamında mühim bir adımdır. pic.twitter.com/2zqzUgmiBN — 24 TV (@yirmidorttv) May 6, 2024

Irak hükümetinin PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmesi terörle mücadele bağlamında mühim adımdır. PKK'nın terör örgütü olarak ilan edilmesini beklediğimizi de ifade ettik.

PKK, Irak ve Suriye'de hayat alanı buldukça güvende hissedemeyiz.

Irak ve Suriye operasyonlarımız neticesinde manevra alanı iyice daralan bölücü örgüte neşteri önümüzdeki süreçte vuracağız.

HAMAS'IN ATEŞKESİ KABUL ETMESİ

Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır.

Seçim döneminde popülizme meyletmeyerek ekonomi politikamıza olan güvenimizi ortaya koyduk, bundan geriye dönüş olmayacaktır.

Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını çözmek için gerekli adımları atıyoruz, doğru adımlarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız

#SONDAKİKA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmeye kararlıyız. Bunu daha önce yaptık, yine başaracağız. pic.twitter.com/42YeZoZTGd — 24 TV (@yirmidorttv) May 6, 2024

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Bakanlığımız yarın branş dağılımlarını paylaşacak.