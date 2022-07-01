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01 Temmuz 2022 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2022 Cuma 18:30:00

Ceylanlar, doğal yaşam parkında çoğalıyor

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Farklı yaban hayvanlarına ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda özel bakımla sayıları her geçen yıl artan "gazella subgutturosa" türü ceylanlar hem doğaya salınıyor hem de Türkiye'deki diğer hayvanat bahçelerine gönderiliyor.

Farklı yaban hayvanlarına ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda özel bakımla sayıları her geçen yıl artan "gazella subgutturosa" türü ceylanlar hem doğaya salınıyor hem de Türkiye'deki diğer hayvanat bahçelerine gönderiliyor. Park kurulduğunda sayıları 10 civarında olan ceylanlar gün geçtikçe çoğaldı. Mayıs ayında yeni yavruları dünyaya gelen ceylanların sayısı 60'ı aştı.

Etiketler : Ceylanlar İzmir Doğal Yaşam Parkı gazella subgutturosa
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