Ceylanlar, doğal yaşam parkında çoğalıyor

Farklı yaban hayvanlarına ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda özel bakımla sayıları her geçen yıl artan "gazella subgutturosa" türü ceylanlar hem doğaya salınıyor hem de Türkiye'deki diğer hayvanat bahçelerine gönderiliyor. Park kurulduğunda sayıları 10 civarında olan ceylanlar gün geçtikçe çoğaldı. Mayıs ayında yeni yavruları dünyaya gelen ceylanların sayısı 60'ı aştı.

