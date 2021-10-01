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01 Ekim 2021 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 15:30:00

Anıt ağaçta hasat zamanı

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MANİSA Kırkağaç'ta 1659 yaşında olduğu belirlenen ancak Hollandalı araştırmacı Ticia Verveer'ın Hz. İsa ile yaşıt olduğunu belirttiği, dünyanın meyve veren en yaşlı 'anıt zeytin ağacı'nda hasat yapıldı.

MANİSA Kırkağaç'ta 1659 yaşında olduğu belirlenen ancak Hollandalı araştırmacı Ticia Verveer'ın Hz. İsa ile yaşıt olduğunu belirttiği, dünyanın meyve veren en yaşlı 'anıt zeytin ağacı'nda hasat yapıldı. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı "Geçen yıl 200 kilogram zeytin topladık. 50 litre zeytinyağı çıktı. Bu yıl da aynı rekolteyi bekliyoruz" dedi.

Etiketler : Anıt ağaç MANİSA Kırkağaç zeytin ağacı 200 kilogram Hz. İsa ile yaşıt
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