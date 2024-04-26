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Başkan Erdoğan, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters'i kabul etti
26 Nisan 2024 Cuma 20:28:00 - Güncelleme:26 Nisan 2024 Cuma 20:28:00

Başkan Erdoğan, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters'i kabul etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'i kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN YENİ ZELANDA DIŞİŞLERİ BAKANI pETERS
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