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06 Ağustos 2020 Perşembe 12:44:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 13:00:00

Türk oyun şirketi 168 milyon dolara Zynga'ya satıldı

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Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga Türk oyun firması olan Rollic'i 168 milyon dolara satın aldı.

Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga 1,8 milyar dolara satın aldığı Türk oyun firması Peak Games'in ardından hyper-casual (hiper basit) oyunlar üreten bir diğer Türk oyun firması olan Rollic'i de 168 milyon dolara satın aldığını duyurdu.

Zynga resmi Twitter adresinden duyurduğu habere göre, şirket hyper-casual oyun alanında en hızlı büyüyen şirketlerden biri olan İstanbul merkezli Türk oyun şirketi olan Rollic ile anlaşmaya vardı.

Açıklamada Rollic'in oyunlarının 250 milyondan fazla indirildiği vurgulanırken, Rollic'in şirketin kullanıcı profiline ve reklam alanına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Zynga Üst Yöneticisi (CEO) Frank Gibeau, 2020 yılında dünya çapında en hızlı gelişen hyper-casual geliştiricisi ve yayıncılarından biri olan ve harika bir takım tarafından yönetilen Rollic'in alınması ile hyper casual alanına girmekten dolayı çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Rollic Kurucusu ve CEO'su Burak Vardal ise Rollic ekibinin Zynga'ya katılmaktan dolayı onur duyduğunu söyledi. Vardal, "Hiper-casual konusundaki uzmanlığımız, Zynga’nın ürün yönetimi, veri bilimi, reklamdan reklamdan para kazanma ve dünya çapındaki yayıncılık kalitesine mükemmel uyum sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre ilk olarak Zynga, Rollic'in yüzde 80'ini 168 milyon dolara satın alacak. Rollic'in kalan yüzde 20’lik bölümü ise önümüzdeki 3 yıl içerisinde aşama aşama Zynga bünyesine geçirilecek.

Zynga geçen aylarda da İstanbul merkezli mobil oyun şirketi Peak Games'i rekor bir fiyatla 1,8 milyar dolara satın aldığını duyurmuştu.

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