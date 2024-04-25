VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatına rağmen hedefimize ulaşacağız
"Fırsatçılara, stokçulara izin vermeyeceğiz"
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
"Uzay teknolojilerinde Ar-Ge ve üretim kapasitelerinin güçlendirilmesi için programlar başlatacağız"
İstanbul'da tutuklanan PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Saim Çakmak'ın ifadesine ulaşıldı
TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı Uslu, komisyonun yol haritasını açıkladı
25 Nisan 2024 Perşembe 14:02:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 14:02:00

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50 düzeyinde sabit bıraktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50'de sabit bıraktı.

TCMB Para Politikası Kurulu, "Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir." açıklaması yaptı.

Etiketler : merkez bankası faiz kararı ekonomi
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Gizem Özdilli kimono giydi

Gizem Özdilli kimono giydi
Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!

Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"

Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"
Ege, Best Of albümü hazırlığında

Ege, Best Of albümü hazırlığında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX