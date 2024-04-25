Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50 düzeyinde sabit bıraktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50'de sabit bıraktı.
TCMB Para Politikası Kurulu, "Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir." açıklaması yaptı.
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