Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli
Birce Akalay, kadınların yeni teknolojiler karşısında yaşadıkları güzellik baskısına dikkat çekti.
Oyuncu Birce Akalay, kadınların yeni teknolojiler karşısında yaşadıkları güzellik baskısına dikkat çekti. Oyuncu, reklam yüzü olduğu Dove'un 'Gerçek Güzellik Kampanyası'nın 20'nci yıl lansmanında habercilerle bir araya geldi. Akalay, "Yapay zekadan güzel kadın yaratmasını istediğimizde beyaz ve sarışın bir kadın yaratıyor. İnsanın özgüven hali en güzeli. Tam da bu yüzden yapay zekaya bu gerçek ve çeşitli güzellik tanımlarının öğretilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.
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