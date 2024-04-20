VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
43 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor
Tüketiciyi aldatan reklamlar dolayısıyla bu yıl 94,1 milyon lira ceza kesildi
Emine Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı'nın eşi Oluremi Tinubu'yla görüştü
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kumpas zanlısına ödül gibi görev
Ankara, Kırıkkale ve Tekirdağ'daki bazı yatırımlara "proje bazlı devlet yardımı" verilecek
20 Nisan 2024 Cumartesi 07:30:00 - Güncelleme:20 Nisan 2024 Cumartesi 07:30:00

Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli

ABONE OL

Birce Akalay, kadınların yeni teknolojiler karşısında yaşadıkları güzellik baskısına dikkat çekti.

Oyuncu Birce Akalay, kadınların yeni teknolojiler karşısında yaşadıkları güzellik baskısına dikkat çekti. Oyuncu, reklam yüzü olduğu Dove'un 'Gerçek Güzellik Kampanyası'nın 20'nci yıl lansmanında habercilerle bir araya geldi. Akalay, "Yapay zekadan güzel kadın yaratmasını istediğimizde beyaz ve sarışın bir kadın yaratıyor. İnsanın özgüven hali en güzeli. Tam da bu yüzden yapay zekaya bu gerçek ve çeşitli güzellik tanımlarının öğretilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Etiketler : oyuncu birce akalay kadın güzellik yapay zeka
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı

Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX