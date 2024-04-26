Bakan Şimşek: Daha fazla yatırımcının gelmesi için teşvikte bulunuyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Büyükelçilik Rezidansında düzenlenen, "Kral Günü" olarak bilinen Hollanda milli günü resepsiyonuna katıldı.

Kral Günü'nü kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şimşek, Türkiye ve Hollanda'nın kutlayacak çok şeyi olduğunu söyledi.

İki ülkenin, tarihte pek çok ortak noktası olduğuna işaret eden Şimşek, 16. yüzyıla kadar uzanan çok zengin bir tarihin paylaşıldığını kaydetti.

Şimşek, bu yıl Hollanda ile Türkiye arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yılının kutlandığına dikkati çekerek, "Aynı zamanda iş gücü anlaşmasının da 60. yıl dönümünü anıyoruz. Bu anlaşma, Hollanda'daki yaşam, ekonomi, siyaset, bilim ve sanat gibi tüm alanlarda önemli bir rol oynayan yarım milyon Türk-Hollandalı topluluğun temeliydi. 25 bin Türk girişimci Hollanda'da istihdam oluşturuyor ve katma değer sağlıyor. Sadece iki NATO müttefiki ya da dost ülke olmanın ötesinde bu iki ülke arasındaki bağları çok güçlü hale getiriyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE GEÇEN YIL 1,2 MİLYON HOLLANDALI TURİSTİ AĞIRLADI"



Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands'e, Hollanda halkı ve hükümetine geçen yılki depremde gösterdikleri dayanışma ve destek için teşekkür eden Şimşek, şu ifadeleri kullandı.

"Türkiye'de 3 bin (Hollandalı şirket) var. Uluslararası doğrudan yatırımlarda Hollanda, Türkiye'deki 1 numaralı ülke. Tekrar iş başındayız. Türkiye sahalara geri döndü. Son yıllarda bazı zorluklar oldu. Umuyorum ki artık bu zorluklar arkamızda kaldı. Çok güçlü bir programımız var. Daha fazla Hollandalı girişimci ve iş insanın paydaş olmasını, Türkiye'nin başarılı uzun süreli hedeflerinin parçası olmasını bekliyoruz. Daha fazla yatırımcının gelmesi için teşvikte bulunuyoruz."

Geçen yıl Türkiye'nin 1,2 milyon Hollandalı turisti ağırladığını dile getiren Şimşek, daha fazla Hollandalının Türkiye'yi ziyaret etmesini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ve dostluğun gelişmesini umduğunu dile getirdi.

Hollanda halkına ve ulusuna başarı dileyen Mehmet Şimşek, Türk iş insanlarının da bu başarının bir parçası olmasını istediklerini vurguladı.

Türkiye-Hollanda ortaklığını güçlendirmek, bağları derinleştirmek, ticareti ve yatırım potansiyelini geliştirmek istediklerinin altını çizen Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hollandalı dostlarımızın, çok önemli yapıcı ve lider rolü oynamasını umduğumuz bir alan da Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler. Bazı siyasi zorlukların üstesinden gelinmesi için Hollanda'ya güveniyoruz. Gümrük Birliğini geliştirmek karşılıklı fayda sağlayacaktır. Umuyorum ki Hollandalı dostlarımız burada güçlü bir rol oynayacak."