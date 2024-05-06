Bakan Fidan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü

Bakan Fidan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze'deki son durum ve devam eden ateşkes müzakereleri ele alındı.