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06 Mayıs 2024 Pazartesi 14:24:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 14:24:00

Bakan Fidan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze'deki son durum ve devam eden ateşkes müzakereleri ele alındı.

Etiketler : hakan fidan katar al sani gazze
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