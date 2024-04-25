Tekirdağ'da PKK/KCK-PYD/YPG'li "sözde komutan" terörist tutuklandı
Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda örgütün "sözde komutanı" olarak faaliyet yürüten mensubu tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik belirlediği adreslere operasyon düzenledi.
Veliköy Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda, Suriye'de terör örgütü içerisinde "sözde komutan" olarak faaliyet yürüten "Leyd" kod adlı M.E.H. yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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