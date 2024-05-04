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04 Mayıs 2024 Cumartesi 15:45:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 15:45:00

Yusufeli'nin 275 metrelik viyadüğü haziranda açılacak

Kaynak: AA

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Artvin'de, 90 kilometrelik Yusufeli-Artvin kara yolunu 16 kilometre kısaltacak Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün haziranın ilk haftasında ulaşıma açılması planlanıyor.

Temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli'nin faaliyete alınmasıyla su altında kalan ilçe merkezinin taşındığı yeni yerleşim yerine ulaşımı 16 kilometre kısaltacak Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde çalışmalar sürüyor.

Artvin Valiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle değişen kara yolu ağı kapsamında inşa edilen özel tasarım viyadüğün yüzde 99,5'i tamamlandı.

Karayolları Genel Müdürlüğünce bölgede inşa edilen Şilenkar, Baraj ve Tekkale viyadükleriyle birlikte 4 özel tasarım köprüden biri olan viyadükte bağlantılar tamamlandı. Ekipler, aydınlatma ve asfaltlama gibi üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Üst tabliyesi çelik konstrüksiyon olan, itme sürme yöntemiyle inşa edilen 685 metrelik Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün haziranın ilk haftasında ulaşıma açılması planlanıyor.

Etiketler : artvin yusufeli kara yolu yusufeli merkez viyadüğü ulaşım
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