Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Stinger" atışı paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "Portatif ve Kaideye Monteli Stinger" atışlarına ilişkin videoları paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından Portatif ve Kaideye Monteli Stinger atışları, Konya Karapınar'daki MSB Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı Atış Alanı'nda başarıyla icra edildi." ifadesi kullanıldı.
- Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Stinger" atışı paylaşımı
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