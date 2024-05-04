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Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Stinger" atışı paylaşımı
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04 Mayıs 2024 Cumartesi 20:54:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 20:54:00

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Stinger" atışı paylaşımı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "Portatif ve Kaideye Monteli Stinger" atışlarına ilişkin videoları paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından Portatif ve Kaideye Monteli Stinger atışları, Konya Karapınar'daki MSB Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı Atış Alanı'nda başarıyla icra edildi." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Monteli Stinger ATIŞ
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