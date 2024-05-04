Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Stinger" atışı paylaşımı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından Portatif ve Kaideye Monteli Stinger atışları, Konya Karapınar'daki MSB Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı Atış Alanı'nda başarıyla icra edildi." ifadesi kullanıldı.