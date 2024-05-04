UNRWA duyurdu: Gazze'deki çocuklar yıkıcı düzeyde stres yaşıyor!
Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'ndeki çocuklarda "yıkıcı düzeylerde" stres de dahil psikolojik hasarların oluştuğu konusunda uyarıda bulundu.
UNRWA'nın X platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki çocuklar yıkıcı düzeyde stres yaşıyor." ifadesine yer verildi.
UNRWA ekibinin savaşın çocuklar ve ergenler üzerindeki dehşetinin etkisini azaltmak için çalıştığı kaydedilen açıklamada, ajansın danışmanlarının Gazzeli çocuklara umut ve rahatlık sağlamak için çabaladığı ve onların bugünü ve geleceğinin korunması gerektiği vurgulandı.
UNRWA'nın açıklamasında, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması gerektiği yinelendi.
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- Gazze'deki çocuklar yıkıcı düzeyde stres yaşıyor!