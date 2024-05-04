UNRWA'nın X platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki çocuklar yıkıcı düzeyde stres yaşıyor." ifadesine yer verildi.

UNRWA ekibinin savaşın çocuklar ve ergenler üzerindeki dehşetinin etkisini azaltmak için çalıştığı kaydedilen açıklamada, ajansın danışmanlarının Gazzeli çocuklara umut ve rahatlık sağlamak için çabaladığı ve onların bugünü ve geleceğinin korunması gerektiği vurgulandı.

UNRWA'nın açıklamasında, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması gerektiği yinelendi.