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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TİM heyetini kabul etti
04 Mayıs 2024 Cumartesi 22:19:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 22:19:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TİM heyetini kabul etti

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve heyetini kabul etti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, ihracatçı sektörlerimiz için kısa vadede düzenlemeye ihtiyaç duyulan öncelikli alanlarda ihracatımızı desteklemek için atılması gereken adımları istişare ettik. Toplantımızın çıktılarının, OVP'de öngördüğümüz ihracat hedefine ulaşmamızda ve ülkemizin uluslararası ticaret sahnesinde daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Sayın Gültepe ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı TİM Başkanı Türkiye İhracatçılar Meclisi
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