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04 Mayıs 2024 Cumartesi 22:03:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 22:03:00

İletişim Başkanlığı'ndan 'helikopter pisti yaptırıldı' iddiasına yalanlama

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı' iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu.

DMM, Başkan Erdoğan'ın eşi "Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu iftira içeren habere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı." iddiası doğru değildir.

Ankara Polatlı'daki bahse konu helikopter pisti, iddia edilenin aksine Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından daha önce inşa edilmiş ve Polatlı Tarım İşletmesi'nin kullanımına sunulmuştur.

Ayrıca söz konusu pist, olası acil durum ve orman yangınları esnasında da kullanılmak üzere yapılmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi için helikopter pisti yapıldığı iddialarının, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla medyaya servis edildiği belirlenmiştir.

Etiketler : İletişim başkanlığı dezenformasyonla mücadele EMine Erdoğan helikopter pisti
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