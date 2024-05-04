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İsrail polisinden o ülkenin başkonsolosunun korumasına gözaltı!
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04 Mayıs 2024 Cumartesi 23:35:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 23:35:00

İşgalci İsrail polisinden o ülkenin başkonsolosunun korumasına gözaltı!

Kaynak: AA

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İsrail polisinin, Yunanistan'ın Kudüs Başkonsolosunun korumasını, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi'nde (Kutsal Kabir-Yeniden Diriliş) bulunduğu sırada gözaltına aldığı bildirildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail polisinin, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Kıyamet Kilisesi'ne girerek Yunanistan'ın Kudüs Başkonsolosunun korumasını darbedip gözaltına aldığını belirtti.

Korumanın gözaltına alınma sebebi henüz öğrenilemezken, görgü tanıkları, koruma ile İsrail polisi arasında tartışma yaşandığını söyledi.

İsrail polisi, bugün kutlamaların asıl merkezi olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde "kutsal ateş" ayinine katılmak isteyen bazı Hristiyanları engellemişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kutsal mekanlara ev sahipliği yapan Eski Şehir bölgesindeki Hristiyanlar, kadim şehrin Hristiyan mahallelerinde ellerinde mumlar, tahtadan haçlar, temsili kama ve kılıçlarla toplanmıştı.

Aralarında papazların da bulunduğu Ortodoks Hristiyanlar, "kutsal ateş" ayinine katılmak üzere ilahiler ve dini sloganlar eşliğinde Hristiyanlığın kutsal mekanlarından sayılan Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nin olduğu bölgeye yürümüştü.

Hristiyan inancına göre "Hazreti İsa'nın çarmıha gerilip öldüğü ve daha sonra yeniden dirildiğine" inanılan gün dolayısıyla düzenlenen ayine katılmak isteyen bazı Hristiyanlar da kiliseye çıkan dar sokaklarda İsrail polisinin engeliyle karşılaşmıştı.

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde kiliseye çıkan yolları kapatarak yurt dışından gelen Hristiyanların geçişine izin vermeyen İsrail polisi, demir barikatlar kurmuş ve yalnızca bazı din adamları ile az sayıda Ortodoks Hristiyan'ın kiliseye ilerleyebilmesine izin vermişti.

İsrail polisi ve kiliseye ulaşmak isteyen kişiler arasında zaman zaman sözlü atışma ve arbede yaşanmıştı.

Hristiyanlığın çeşitli mezhepleri arasında tarih boyunca çekişme konusu olan Kıyamet Kilisesi'nin anahtarları, Filistinli iki Müslüman ailede bulunuyor.

Sultan Abdülmecid, Hristiyanlar arasındaki kavgaya sona vermek için kilisenin anahtarlarını Kudüs eşrafından iki Müslüman aileye teslim etmişti. Bugün hala kilisenin kapısı bu Müslüman aileler tarafından açılıp kapatılıyor.

Etiketler : İsrail polisi Kudüs Başkonsolos yUNANİSTAN KORUMA GÖZALTI
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