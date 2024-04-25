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25 Nisan 2024 Perşembe 23:37:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 23:37:00

New York borsası düşüşle kapandı

Kaynak: AA

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New York borsası ABD'nin büyüme verilerinin açıklanması sonrasında günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,98 azalarak 38.085,80 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,46 azalışla 5.048,42 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 kayıpla 15.611,76 puana indi.

ABD ekonomisi, yılın birinci çeyreğinde beklentilerin altında büyürken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Ülkede Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,6 artış kaydetti. Bu oran, 2022'nin ikinci çeyreğindeki daralmanın ardından kaydedilen en düşük büyüme oranı oldu.

Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 3,4 artarken, gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de yüzde 3,7 yükseldi.

Analistler, ülkede büyüme beklentilerinin altında kalmasına rağmen, enflasyonist baskıların devam ettiğini söyledi. Geçen yılın son çeyreğine göre artışı hızlanan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin ısrarcı enflasyon sinyalleri verdiğini belirten analistler, bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın zamanda faiz oranlarını düşüreceği yönündeki umutları zayıflattığını kaydetti.

Büyüme verilerinin açıklanmasının ardından yüzde 4,74'e yaklaşan ve geçen yıl kasım ayı başından bu yana en yüksek seviyesini gören ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi daha sonra yüzde 4,70 seviyesinde dengelendi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 20 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre 5 bin azalışla 207 bin oldu.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki gerilemenin de iş gücü piyasasının hala "sıkı" olduğuna işaret ettiğini belirterek, bunun Fed'e enflasyonla mücadelede faiz indirimlerini erteleme imkanı verebileceğini belirtti.

Etiketler : new york borsası abd düşüş borsa
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