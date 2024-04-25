Türkiye ile Yunanistan arasında Pozitif Gündem toplantısı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragkogiannis başkanlığındaki heyetler, iki ülke arasında 2021'de başlayan Pozitif Gündem girişiminin 6'ncı toplantısı için yarın bir araya gelecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Pozitif Gündem diyaloğu çerçevesinde, Bakan Yardımcısı Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fragkogiannis başkanlığındaki heyetler, yarın İstanbul'da, 2021'de başlayan Pozitif Gündem girişiminin 6'ncı toplantısını gerçekleştirecek.