Toplantıda, ikili ticari, ekonomik, ulaştırma, eğitim, teknoloji, çevre, sağlık ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı'nda, 16 Ekim 2023'te Atina'da yapılan son toplantıdan bu yana kaydedilen ilerlemenin gözden geçirilmesi ve sürece dahil edilebilecek yeni işbirliği sahalarının istişare edilmesi, ayrıca sürecin geleceği hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.
Türkiye ile Yunanistan arasında Pozitif Gündem toplantısı
Kaynak: AA
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragkogiannis başkanlığındaki heyetler, iki ülke arasında 2021'de başlayan Pozitif Gündem girişiminin 6'ncı toplantısı için yarın bir araya gelecek.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragkogiannis başkanlığındaki heyetler, iki ülke arasında 2021'de başlayan Pozitif Gündem girişiminin 6'ncı toplantısı için yarın bir araya gelecek.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Pozitif Gündem diyaloğu çerçevesinde, Bakan Yardımcısı Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fragkogiannis başkanlığındaki heyetler, yarın İstanbul'da, 2021'de başlayan Pozitif Gündem girişiminin 6'ncı toplantısını gerçekleştirecek.
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