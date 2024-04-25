VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Macron'dan 'gerideyiz' itirafı: Avrupa ölebilir
Samsun'da 2 bin 620 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi
Belçika, Kalkınma Ajansının Gazze'deki çalışanının İsrail'in saldırısında öldüğünü duyurdu
Başkan Erdoğan, 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Mahkeme ara kararı açıkladı: Polat çifti hakim karşısında!
Büyükelçi Bakanlığa çağırıldı: Belçika'dan İsrail'e tepki
25 Nisan 2024 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 15:00:00

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Merkez Bankası, kur korumalı mevduat hesapları için üst faizi politika faizinin yüzde 60'ı olarak belirlediğini duyurdu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası mevduat payının artırılması ve kur korumalı mevduattan Türk lirası mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla, belirlenen koşulları sağlayan bankaların Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat hesapları (KKM) için tesis edilen zorunlu karşılıklarına faiz uygulamasının 5 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu hatırlatıldı.

Söz konusu uygulamada, KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının yüzde 60'ı olarak belirlenmesine karar verildi.

Ayrıca, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının yüzde 80'i olarak belirlendi.

Etiketler : merkez bankası kur korumalı mevduat hesapları türk lirası politika faizi
Kendisiyle yarışıyor

Kendisiyle yarışıyor
Formunu altın süte borçlu

Formunu altın süte borçlu
Ege, Best Of albümü hazırlığında

Ege, Best Of albümü hazırlığında
Ekrana döndü

Ekrana döndü
‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu

‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!

Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX