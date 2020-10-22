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22 Ekim 2020 Perşembe 10:10:00 - Güncelleme:22 Ekim 2020 Perşembe 10:10:00

Tüketici güven endeksi açıklandı

Kaynak: AA

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Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi ekim ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, tüketici güven endeksi, ekim ayında, 81,9 puana geriledi. Endeksi eylülde 3,2 artışla 82 puan olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre %0,1 oranında azaldı; Eylül ayında 82,0 olan endeks, Ekim ayında 81,9 oldu.

Hanenin maddi durumu endeksi 69,4 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Eylül ayında 71,8 iken, Ekim ayında %3,3 oranında azalarak 69,4 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 79,5 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Eylül ayında 79,1 iken, Ekim ayında %0,6 oranında artarak 79,5 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 81,4 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Eylül ayında 83,3 iken, Ekim ayında %2,3 oranında azalarak 81,4 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 97,4 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Eylül ayında 93,8 iken, Ekim ayında %3,9 oranında artarak 97,4 oldu.

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