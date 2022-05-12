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12 Mayıs 2022 Perşembe 14:16:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 14:16:00

Kripto paralarda büyük çöküş!

Kaynak: Habertürk

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Kripto paralardaki kan kaybı sürüyor. UST ve LUNA krizi üzerine ABD'de enflasyon beklentileri aşınca kripto para piyasası adeta çöktü. Binance Coin yüzde 22 değer kaybederken, LUNA'da ise kayıp yine yüzde 96 oldu.

Son günlerde sabit coin TerraUSD(UST) çalkantısına sahne olan kripto para piyasasına dün bir darbe de ABD enflasyon verisinden geldi.

ABD'de nisan ayı enflasyonu yüzde 8.3 ile yüzde 8.1'lik beklentiyi aştı. Enflasyondaki yükseliş Fed'in beklenenden daha sert sıkılaşma adımları atacağına dair beklentiyi artırdı. Bu beklenti aynı anda resesyon riskinin de ufukta daha net görülmesine yol açtı.

Dün değeri 1 dolarda sabit durması gereken UST 0.36 dolara kadar indi. Terra ağının kripto parası LUNA'da ise kayıp yüzde 97'yi buldu. LUNA düşüş öncesinde piyasa değeri bakımından ilk 10'da yer alıyordu. Bu kadar bilinen ve popüler bir projede yaşanan kriz piyasa genelinde satış baskısı oluştu.

ENFLASYON TUZU BİBERİ OLDU

Bu baskı enflasyon verisiyle birleşince adeta büyük bir çöküş yaşandı. Veri öncesi 31.000 dolar üzerinde seyreden Bitcoin 30.000 dolarlık psikolojik seviyenin altına düştü. Son dönemlerde kripto paraların hareket ettiği Nasdaq'ta yüzde 3.2'lik düşüş kaydedilirken bu düşüşle kripto para satışları da hızlandı.

Bu sabah itibarıyla Bitcoin yüzde 12 düşerek 27.500 dolara geriledi. Bitcoin böylece Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Son 1 haftada ise yüzde 30 düştü. LUNA'nın yarattığı güvensizlik altcoinlerde daha büyük bir satış getirdi. Ethereum son 24 saatte yüzde 20 gerileyerek 1.870 dolara indi.

AVAX'DA SARSINTI

Binance Coin yüzde 22 değer kaybederken, Ripple yüzde 29, Solana yüzde 31, Cardano yüzde 28, Dogecoin ise yüzde 29 düştü. LUNA Vakfı'nın rezerv para olarak kullandığı Avalanche (AVAX) ise yüzde 33 düşüşle 28 dolara indi.

LUNA ise düşüşünü sürdürdü ve son 24 saatte yüzde 96 kaybederek 0.36 dolara geriledi. Bunda UST'nin 0.70 dolarla bir türlü 1 dolara çıkamaması etkili oldu. Bunun yanında LUNA Vakfı'nın bir kurtarma planı için yatırımcılarla görüştüğü bildirildi. ABD basını görüşmelerin şu ana kadar olumsuz geçtiğini belirtti.

Kripto paraların toplam piyasa değeri 1 trilyon 433 milyar dolardan 1 trilyon 180 milyar dolara çekildi. Yani 253 milyar dolar buhar oldu.

Etiketler : coin TerraUSD ABD basını Kripto paralar
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