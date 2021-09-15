İnsansız hava aracını üretmeyi planlıyor

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15 Eylül 2021 Çarşamba 15:15:00 - Güncelleme:15 Eylül 2021 Çarşamba 15:15:00

Yunanistan insansız hava aracını üretmeyi planlıyor

Kaynak: AA

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Yunanistan'ın, kendine ait ilk insansız hava aracının yapımı için proje çalışmalarına başladığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, projeye ilişkin Yunan Hava Sanayii'nde yapılan toplantıya, Maliye Bakanlığı yetkilileri ve konuyla ilgili üniversitelerin temsilcileri katıldı.

Üretilmesi planlanan "VTOL" tipi insansız hava aracının, milli savunma sistemleri, doğal afetler, kara ve deniz sınırlarının korunması gibi alanlarda kullanılması hedefleniyor.

Dikey iniş ve kalkış özellikli olacak insansız hava aracının, 20 kilograma kadar yük taşıyabilmesi amaçlanıyor.

Etiketler : yunanistan insansız hava aracı iha
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