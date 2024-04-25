ABD'de Gazze isyanı büyüyor! Üniversite öğrencileri Filistin için ayaklandı

ABD'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yönelik protestolar üniversiteler arasında yayılmaya devam ederken, Güney California Üniversitesi'nde (USC) polis ve öğrenciler arasında arbede çıktı.

ABD'de Gazze'ye destek protestolarına Güney California Üniversitesi (USC) de katıldı. Filistin yanlısı öğrenciler, kalıcı ateşkes çağrısında bulunarak, üniversite yönetimlerinin İsrail ile bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmesi çağrısında bulundu. Gelecek ay mezuniyet töreninin yapılması planlanan Alumni Park'a çadır kuran öğrenciler, ellerinde "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıyarak, USC Rektörü Carol Folt'u hedef alıp "Carol, Carol, saklanamazsın soykırımı destekliyorsun" slogan attı.

Polisin, öğrencilerden çadırlarını kaldırmasını istemesinin ardından öğrenciler ile polis arasında arbede çıktı. Olaylarda kaç öğrencinin gözaltına alındığı henüz bilinmiyor.

New York Üniversitesi (NYU), Yale Üniversitesi ve Güney California Üniversitesi'nin (USC) yanı sıra California Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi'nde de İsrail karşıtı gösteriler düzenlendiği bildirildi.

AMERİKALI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN "KAMPÜSLERDEKİ PROTESTOLAR ANTİSEMİTİK" İDDİALARINA SERT YANIT

ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan ve ülkenin farklı eyaletlerindeki birçok üniversiteye yayılan Gazze eylemlerine Maryland Üniversitesi öğrencileri de katılırken, gösterilere katılan öğrenciler "kampüslerdeki öğrenci protestoları antisemitik" iddialarına sert tepki gösterdi.

"ANTİSEMİTİZM İDDİALARI İNANILMAZ DERECEDE SİNİR BOZUCU"

Üniversite kampüslerindeki öğrenci protestolarının Yahudi karşıtlığı olduğu iddiaları hakkında da fikirlerini paylaşan Kaplan, "İnanılmaz derecede sinir bozucu olduğunu söyleyebilirim. Yahudi halkının hepsinin Filistin'in yok edilmesini istediğini söylemekten daha fazla antisemitizmi doğrulayan ne olabilir? Bizim örgütümüzde antisemitizme yer yok." dedi.

Kendilerinin sadece Filistin halkının kurtuluşu için değil dünyanın herhangi bir yerinde ezilen uluslar için aynı mücadeleyi vermeye istekli olduğu kaydeden Amerikalı Yahudi öğrenci, "İsrail'i eleştiren bu hareketler, sadece İsrail hükümetini eleştirmekle kalmıyor, çünkü pek çok kişi İsrail hükümetini eleştirmek Yahudi karşıtı değil, devleti eleştirmek Yahudi karşıtıdır diyecektir. Biz de hayır demek istiyoruz, bunu eleştirmek Yahudi düşmanlığı değildir. Aslında Yahudi halkının dünyada güvende olabilmesi için bir devlete ihtiyacı olduğunu ima etmek antisemitiktir." şeklinde konuştu.

ABD'DE COLUMBİA ÜNİVERSİTESİNDEKİ FİLİSTİN DESTEKÇİLERİ OTURMA EYLEMİ DÜZENLEDİ

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi kampüsünde, Filistin'e destek göstermek, Gazze'deki soykırımı ve Filistin'in işgalinden kar eden şirketlere devam eden finansal yatırımları protesto etmek amacıyla 100'den fazla öğrenci oturma eylemi düzenledi. Polis, üniversite çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

CNN'in haberine göre, New York Polis Departmanı (NYPD), protestoyu sonlandırmayı reddeden herkesi gözaltına alacağını bildirmesinin ardından öğrencilere müdahale etti.

Polis, Gazze'deki soykırımı ve Filistin'in işgalinden kar eden şirketlere devam eden finansal yatırımları protesto etmek amacıyla bir araya gelen ve dağılmayı reddeden öğrencilerden 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

BROWN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİSİ

ABD'de Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan ve yüzlerce kişinin gözaltına alınmasına sebep olan Filistin yanlısı protestolar, ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayıldı. İsrail'in saldırılarına karşı Brown Üniversitesi öğrencileri, Rhode Island eyaletinde bulunan kampüs bahçesinde protesto gösterisi düzenledi.

HARVARD ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİSİ

ABD'de Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan ve yüzlerce kişinin gözaltına alınmasına sebep olan Filistin yanlısı protestolar, ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayıldı. İsrail'in saldırılarına karşı Harvard Üniversitesi öğrencileri, kampüs bahçesinde protesto gösterisi düzenledi.

NORTH CAROLİNA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİSİ DÜZENLEDİ

ABD'de Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan ve yüzlerce kişinin gözaltına alınmasına sebep olan Filistin yanlısı protestolar, ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayıldı. İsrail'in saldırılarına karşı North Carolina Üniversitesi öğrencileri, Charlotte şehrinde kampüs bahçesinde protesto gösterisi düzenledi.

SAN JOSE EYALET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİSİ DÜZENLEDİ

ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan ve farklı eyaletlerindeki üniversitelere yayılan Gazze eylemlerine katılan San Jose Eyalet Üniversitesi (SJSU) öğrencileri İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla üniversite kampüsünün bahçesinde eyleme başladı.

GÜNEY CALİFORNİA ÜNİVERSİTESİNDE FİLİSTİN YANLISI GÖSTERİCİLERE POLİS MÜDAHALE ETTİ

ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan ve farklı eyaletlerindeki üniversitelere yayılan Gazze eylemlerine katılan Güney California Üniversitesinde polis, İsrail'i protesto eden öğrencilere müdahale etti ve çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı.

GEORGETOWN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ, FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİSİ DÜZENLEDİ

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan Gazze protestosu gerginliği devam ederken, İsrail'in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de yayılıyor. ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Georgetown Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması talebiyle protesto düzenledi.

ABD'de Yale Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterisinde 40 kişi gözaltına alındı

ABD'deki seçkin yüksek öğrenim kurumlarından Yale Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde 40 kişi gözaltına alındı.

Yale Daily News internet sitesinin haberine göre, zırhlı polisler üniversitenin New Haven yerleşkesinde İsrail karşıtı gösteri düzenleyen yüzlerce öğrenciyi dağılmaları, aksi takdirde gözaltına alınacakları konusunda uyardı.

Üniversitenin farklı noktalarında çadırlar kuran veya protesto düzenleyen göstericileri dağıtan polis, en az 40 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

GEORGE WASHİNGTON ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ, FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİSİ DÜZENLEDİ



ABD'nin başkenti Washington'da bulunan George Washington Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması talebiyle protesto düzenledi.

EDWARD SAİD'İN KIZI NAJLA SAİD, COLUMBİA ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ PROTESTOLARI DEĞERLENDİRDİ

Filistinli ve Amerikalı akademisyen ve siyasal aktivist Edward Said'in kızı Najla Said, Columbia Üniversitesi'nin, Filistin destekçisi öğrencilerin protestolarına verdiği tepkiden dolayı "hayal kırıklığına" uğradığını söyledi.