‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu
Seda Sayan, Hande Yener'in daha önce seslendirdiği 'Acı Veriyor'u sonra yeniden yorumladı.
Seda Sayan, Hande Yener'in daha önce seslendirdiği 'Acı Veriyor'u 17 yıl sonra yeniden yorumladı. Sözü ve müziği Altan Çetin'e ait olan şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli üstlendi. Sayan, şarkının klibinde giydiği fuşya tonlarındaki pembe elbisesiyle Barbie'ye benzetildi. Sayan'ın teklisi Mahsen Yapım etiketi yorumuyla dijital müzik platformu listelerinde yerini aldı.
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