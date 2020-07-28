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28 Temmuz 2020 Salı 23:50:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2020 Salı 23:50:00

Rasulayn'da terör saldırısında 1 sivil yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

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Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde, bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında 1 sivil yaşamını yitirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Rasulayn ilçe merkezinde patlama meydana geldi.

Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı güvenlik güçleri, Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle ilçedeki pazara çıkan bütün ara sokakları kapattı.

Akşam saatlerinde bir ara sokaktaki motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, bir sivil yaşamını yitirdi.

İki gün önce Rasulayn ilçesindeki kapalı sebze pazarında bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucunda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 8 sivil hayatını kaybetmiş, 10 sivil yaralanmıştı.

Olay yerinde inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad sivil yerleşimlerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

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