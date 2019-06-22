  • Bist 100
    94.022
  • Dolar
    5,8224
  • Euro
    6,6297
  • Altın
    261,8990
İstanbul
24 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kedisinden sonra köpeği de kayboldu Kedisinden sonra köpeği de kayboldu
Bilerek çarptılar Bilerek çarptılar
60 bin kutlaması 60 bin kutlaması
Havalimanlarını YHT bağlayacak Havalimanlarını YHT bağlayacak
Kesin dönüş yaptım Kesin dönüş yaptım
Delph sürprizi Delph sürprizi
Galatasaray Hagi’ye talip Galatasaray Hagi’ye talip
Piyasalara taksit dopingi Piyasalara taksit dopingi
Üniversiteliye günde 67 lira Üniversiteliye günde 67 lira
Havalimanı ve otogarlarda seçim yoğunluğu Havalimanı ve otogarlarda seçim yoğunluğu
Oy kullanırken bunlara dikkat!  Oy kullanırken bunlara dikkat! 
Seçmen hırsızlığın hesabını soracak Seçmen hırsızlığın hesabını soracak
Teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna Demirtaş destek verdi... CHP'ye büyük şok! Teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna Demirtaş destek verdi... CHP'ye büyük şok!
Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 32. haftasında yeniden sokaklarda Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 32. haftasında yeniden sokaklarda
Trump'tan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesinde geri adım Trump'tan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesinde geri adım
Belçika’da küçük uçak düştü: 2 ölü Belçika’da küçük uçak düştü: 2 ölü
Kayıp 6 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu Kayıp 6 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu
İdlib'e hava saldırıları: 5 ölü İdlib'e hava saldırıları: 5 ölü
Binali Yıldırım Pendik'te noktayı koydu! İstanbul 'Bu iş tamam' dedi! Binali Yıldırım Pendik'te noktayı koydu! İstanbul 'Bu iş tamam' dedi!
Sanatçı Enis Fosforoğlu 71 yaşında hayatını kaybetti Sanatçı Enis Fosforoğlu 71 yaşında hayatını kaybetti
Et yiyen örümcek yine ortaya çıktı! Vatandaşlar dikkatli olsun Et yiyen örümcek yine ortaya çıktı! Vatandaşlar dikkatli olsun
Beyin aktivitesi bir kavramı ne kadar iyi anladığınızı ölçmek için kullanılabilir Beyin aktivitesi bir kavramı ne kadar iyi anladığınızı ölçmek için kullanılabilir
Rusya, üç roket motorunu daha ABD'ye ihraç edecek Rusya, üç roket motorunu daha ABD'ye ihraç edecek
Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Haziran 2019 22:40 | Cumartesi

İdlib'e hava saldırıları: 5 ölü

Katil Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenledikleri hava saldırılarında en az 5 sivil yaşamını yitirdi, 23'ten fazla sivil de yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenledikleri hava saldırılarında en az 5 sivil hayatını kaybetti, 23'ten fazla sivil de yaralandı.

Esed rejimine ait savaş uçaklarının akşam saatlerinde düzenlediği saldırılarda İdlib'in Serakib ilçesinde 2, Kensefra beldesinde 1, Han Es Sübül ve Marzita köylerinde 1'er olmak üzere 5 sivil yaşamını yitirdi. Saldırılarda 23'ten fazla sivil de yaralandı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan, askeri muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları da Hama ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kalan Kefer Zita ve Latamine ilçeleri ile Tel Meleh ve Cubbeyn köylerine hava saldırısı düzenledi.

İDLİP GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

SURİYE'DE RUS VE REJİM SALDIRISI AYRIMI

Suriye'de hava saldırıları gerçekleştiren Esed rejimi ile Rus hava kuvvetlerinin bombardımanları kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Rus yapımı olan ama eski teknolojiye sahip rejim uçakları saldırıları yüksek irtifadan yapamıyor, alçalarak hedefe doğru yaklaşıp sadece geniş alanları vuruyor. Nokta atış yapılmadığı ve kullanılan mühimmat fazla tutulduğu için tahribat daha geniş bir çevreye yayılıyor. Ayrıca rejim uçakları, saldırı için irtifa kaybederken yüksek ses çıkarıyor.

Rus uçakları ise saldırı anında hedefe fazla yaklaşmadığı için sesleri yere ulaşmıyor. Rus saldırılarında ilk duyulan ses, bombaların infilak ettiği anda oluyor. Rejim uçakları bombardıman için hedeflere teker teker yaklaşırken, Rus uçaklarının en az 2'si bir arada havalanıp saldırıyor.

Saldırılarda kullanılan mühimmat kalıntılarından eski nesil olanların rejime, yeni nesil olanların ise Ruslara ait olduğu anlaşılıyor. Muhalifler uçakları, üslerin çevresinde ve ülkenin kilit noktalarına kurulmuş ekipmanları yardımıyla büyük ölçüde tespit edebiliyor.

(AA)

Teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna Demirtaş destek verdi... CHP'ye büyük şok!
Trump'tan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesinde geri adım
Et yiyen örümcek yine ortaya çıktı! Vatandaşlar dikkatli olsun
İran'da casusluk suçlamasından idam
Oy verirken bunlara dikkat
Sanatçı Enis Fosforoğlu yaşamını yitirdi
Tunceli-Merkez kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şehidimizin kanı yerde kalmadı
İran medyasında "tanker saldırılarının arkasında Suudi Arabistan var" iddiası
Yaşlılık maaşı ile 10 yılda biriktirdiği 23 bin lirasını çaldılar
Seçim yasakları başladı
Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada
Dışişleri'nden ABD'ye rapor tepkisi: İkiyüzlü ve ibret verici bir yaklaşım
"31 Mart'ta oyumuzu tırtıklayanlara fırsat yok"
'Ebeveynler besin alerjili çocuğun zamanla alerjilerinden kurtulabileceğini bilmeli'
Diagne'nin yeni takımı belli oldu
Sultan 2. Abdülhamid Han'ın haritasının "çok özel" sırrı
Türk profesöre ABD'deki dahiler kulübünden büyük ödül
"Yılbaşından bugüne 111 terörist saldırısını engelledik"
Konut satışında rekor kıran ilçe: En yakın rakibi Pendik'i 3'e katladı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ