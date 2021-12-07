Yurttan çıkan aile saadeti

Isparta Yetiştirme Yurdu'nda büyüyen Gökhan Aydın ile Sakarya Yetiştirme Yurdu'nda büyüyen Tuğba Kulaç'ın yolu Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlamalarıyla kesişti. Hayat hikayelerinin benzer olmasının yakınlaştırdığı iki genç önceki gün Keçiören Belediyesi Aşık Veysel Nikah Salonu'nda yapılan törenle yaşamlarını birleştirdi. Çifti, yurt arkadaşları da yalnız bırakmadı.

