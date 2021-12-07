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07 Aralık 2021 Salı 10:00:00 - Güncelleme:07 Aralık 2021 Salı 10:00:00

Yurttan çıkan aile saadeti

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Isparta Yetiştirme Yurdu'nda büyüyen Gökhan Aydın ile Sakarya Yetiştirme Yurdu'nda büyüyen Tuğba Kulaç'ın yolu Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlamalarıyla kesişti.

Isparta Yetiştirme Yurdu'nda büyüyen Gökhan Aydın ile Sakarya Yetiştirme Yurdu'nda büyüyen Tuğba Kulaç'ın yolu Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlamalarıyla kesişti. Hayat hikayelerinin benzer olmasının yakınlaştırdığı iki genç önceki gün Keçiören Belediyesi Aşık Veysel Nikah Salonu'nda yapılan törenle yaşamlarını birleştirdi. Çifti, yurt arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Etiketler : Yurttan çıkan aile saadeti Isparta Yetiştirme Yurdu Gökhan Aydın Tuğba Kulaç
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