Yorgun mermi faillerini lazerle yakalıyorlar

Ekipler, faili meçhul olayların faillerini, lazer teknolojisiyle kısa sürede tespit ediyor.

Atış kiti içerisinde bulunan ekipmanlar sayesinde merminin geldiği mesafe ve yönü belirleniyor. Lazer teknolojisiyle, merminin ortalama kaç metre mesafeden, hangi yönden ateşlendiğini tespit eden ekipler, diğer verilerle birlikte kısa sürede failleri yakalıyor.

2019 yılında çay bahçesinde otururken yorgun mermiyle hayatını kaybeden Milayim Hastürk’ün faili Ozan Keskin de lazer teknolojisiyle yakalandı. Keskin, 18 yıl hapse mahkum oldu.