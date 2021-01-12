  • BIST
    1549.53
  • Dolar
    7,5010
  • Euro
    9,1210
  • Altın
    444,1420
İstanbul
8 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD ekonomisi Kovid-19 salgınıyla sarsıldı
İstanbul hazır! Koronavirüs aşı odaları tamamlandı
Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözlere skandal savunma
Ankara'ya yeni spor tesisi... Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
Selman'dan PKK'ya skandal destek! Türkiye'yi hedef aldılar...
Azil süreci için ilk adım atıldı...
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak, kar ve fırtına var...
Eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun iddialarına bakın ne yanıt verdi
Yıldız Tilbe'den WhatsApp'a tepki
Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çiftinin oğulları Emir 5 yaşında
Gökçe Bahadır'ın partneri Metin Akdülger oldu
Filiz Taçbaş keçi sütüyle güzelleşiyor
Şarkıcı Bedük Londra'dan seslendi
Tövbeler Olsun dizisine katılan Çiğdem Tunç ekrana modayla dönüyor
Şevval Şahin'in Bali tarzı olay oldu!
Selami Şahin'den yarım asırlık saygı albümü
Aleyna Tilki'nin kelepçeli sahnesi annesini korkuttu
Dilara Aksüyek ve Onur Bay yasak tanımıyor!
Hande Yener'den doğum günü otizmli çocuklara hediye
Paketli ürünlerin etiketi okunmalı
Verem akciğer kanseri ile karıştırılabilir
Gece uyandıran tek taraflı ağrıya dikkat!
Pandemide cildi koruyan formüller
Yorgun mermi faillerini lazerle yakalıyorlar
12 Ocak 2021 Salı 06:35:00 - Güncelleme:12 Ocak 2021 Salı 17:45:00

Yorgun mermi faillerini lazerle yakalıyorlar

ABONE OL

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yorgun mermi, serseri kurşun gibi faili belli olmayan olayları, titiz bir çalışma sonucu gün yüzüne çıkarabiliyor.

Ekipler, faili meçhul olayların faillerini, lazer teknolojisiyle kısa sürede tespit ediyor.

Atış kiti içerisinde bulunan ekipmanlar sayesinde merminin geldiği mesafe ve yönü belirleniyor. Lazer teknolojisiyle, merminin ortalama kaç metre mesafeden, hangi yönden ateşlendiğini tespit eden ekipler, diğer verilerle birlikte kısa sürede failleri yakalıyor.

2019 yılında çay bahçesinde otururken yorgun mermiyle hayatını kaybeden Milayim Hastürk’ün faili Ozan Keskin de lazer teknolojisiyle yakalandı. Keskin, 18 yıl hapse mahkum oldu.

Etiketler : yorgun mermi kurşun lazer
Emre Altuğ Burcu Çağrı ile aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu! 'Birlikte değiliz'

Emre Altuğ Burcu Çağrı ile aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu! 'Birlikte değiliz'
Kerem Bürsin'in kalbi memleket sevdasıyla dolu

Kerem Bürsin'in kalbi memleket sevdasıyla dolu
Akıncı'nın Beste'si Müge Boz set yorgunu

Akıncı'nın Beste'si Müge Boz set yorgunu
Ailenin yeni üyeleri

Ailenin yeni üyeleri
Yılmaz Erdoğan'dan Netflix için yeni bir film

Yılmaz Erdoğan'dan Netflix için yeni bir film
Ünlü oyuncu Mert Öğüt: Aşı için ben de varım

Ünlü oyuncu Mert Öğüt: Aşı için ben de varım
Demet Akalın'dan hediye araca DOH plakası

Demet Akalın'dan hediye araca DOH plakası
Yeliz Yeşilmen'e büyük şok! 'Bakıcı evimi soydu'

Yeliz Yeşilmen'e büyük şok! 'Bakıcı evimi soydu'
‘Hepimizin işleri kötü gidiyor'

‘Hepimizin işleri kötü gidiyor'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER