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01 Ekim 2021 Cuma 18:19:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 18:19:00

THY uçağında, yerden 10 bin metre yükseklikte doğum

Kaynak: AA

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Türk Hava Yolları (THY)'nın İstanbul'dan ABD'nin Şikago şehrine gerçekleştirdiği TK185 sefer sayılı uçuşunda Faslı bir kadın yolcu doğum yaptı.

THY'nin geçen pazartesi günü İstanbu-Şikago seferini yapan tarifeli seferinde yerden yaklaşık 10 bin metre yükseklikte doğum gerçekleşti. İstanbul Havalimanı'ndan uçağa 3'ü çocuk 5 kişilik Faslı bir aile bindi. Hamile olan Faslı kadının uçuş sırasında doğum sancısı tuttu. Bir yandan kabin ekipleri uçağın arka tarafında hazırlık yaparken, diğer yandan kaptan pilot uçakta "doktor" anonsu yaptı.

YOLCULAR ARASINDA BEYİN CERRAHI VARDI

Yolcular arasında bulunan beyin cerrahı olan bir doktorun gözetiminde, kabin görevlilerinin yardımıyla Faslı kadın, erkek bir çocuk dünyaya getirdi. Bebeğin kordonunu Kabin Amiri Gülderen Doğu kesti. Anne ve bebeğinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi nedeniyle uçak rotasına devam etti.

ALMAHDİ ADI VERİLDİ

Faslı baba oğluna "Almahdi" adını koydu. Babanın isteği üzerine bebeğin dünyaya gelişi uçaktan anons ile yolculara duyuruldu. Uçak Şikago'ya gidene kadar kabin ekibi bebekle yakında ilgilendi. Kabin ekibi uçuş sırasında bebek ve ailesiyle birlikte anı fotoğrafı çektirdi.

Uçağın Şikago' ya inişi sonrası anne ve bebeğinin kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

AĞUSTOS AYINDA THY UÇAĞINDA BİR KIZ ÇOCUĞU DÜNYAYA GELMİŞTİ

THY'nin ağustos ayında Dubai'den İngiltere'nin Birmingham kentine gerçekleştirdiği tahliye uçuşunda da Afgan Soman Noori isimli bir yolcu, Havva isminde bir kız çocuk dünyaya getirmişti.

Etiketler : Faslı kadın THY Afgan Soman Noori THY uçağı doğum
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