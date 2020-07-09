Polislere kafa tutmuşlardı! İki Şehir eşkıyasının cezası belli oldu!

Balıkesir'de üniversite öğrencisi Atakan Dayan'ı darbedip, cep telefonu ile cüzdanını gasbeden, ardından olay sonrası gittikleri hastanede mukavemette bulunan Nihat Yıldız (22) ve Burak Baştürk'ün (25) yargılanmasına devam edildi.

Hürriyet'in haberine göre, Bugün yapılan duruşmada ‘silahlı tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından Yıldız ve Baştürk’e ayrı ayrı 6 buçuk yıl hapis cezası verildi. İki zanlının da cezalarında herhangi bir indirim yapılmazken ‘yağma’, ‘öldürmeye teşebbüs’ ve ‘polise mukavemet’ suçlarından yargılanmalarına da ayrıca devam edilecek.