Polislere kafa tutmuşlardı! İki Şehir eşkıyasının cezası belli oldu!

Polise saldıran iki zorbanın cezası belli oldu
Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntülerde polislere kafa tutan iki şahıs hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Nihat Yıldız ve Burak Baştürk'e ‘silahlı tehdit' ve ‘kasten yaralama' suçlarından ayrı ayrı 6 buçuk yıl hapis cezası verildi.
Balıkesir'de üniversite öğrencisi Atakan Dayan'ı darbedip, cep telefonu ile cüzdanını gasbeden, ardından olay sonrası gittikleri hastanede mukavemette bulunan Nihat Yıldız (22) ve Burak Baştürk'ün (25) yargılanmasına devam edildi.
Hürriyet'in haberine göre, Bugün yapılan duruşmada ‘silahlı tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından Yıldız ve Baştürk’e ayrı ayrı 6 buçuk yıl hapis cezası verildi. İki zanlının da cezalarında herhangi bir indirim yapılmazken ‘yağma’, ‘öldürmeye teşebbüs’ ve ‘polise mukavemet’ suçlarından yargılanmalarına da ayrıca devam edilecek.
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