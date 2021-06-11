MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit
MSB'den yapılan açıklamada "Nusaybin'de 10 Haziran 2021 tarihinde silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleri yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Nusaybin'de silah kazası sonucu yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nusaybin'de 10 Haziran'da silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
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