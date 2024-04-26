Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede politika alanının daraldığına yönelik korkular varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,6 artış kaydederek öngörülerin altında kalırken, gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 3,7 ile beklentilerden fazla yükseldi.

Bu durum ülkede stagflasyona ilişkin soru işaretlerini artırırken, para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in ilk faiz indirimine yönelik toplantıyı yılın son çeyreğine doğru ötelemeye devam ediyor.

Veriler öncesi Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali haziranda yüzde 20, temmuzda yüzde 45, eylülde yüzde 70 ile fiyatlanırken, veriler sonrasında bu ihtimaller ilgili aylar için sırasıyla yüzde 12, yüzde 33 ve yüzde 59'a geriledi.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 6 baz puan yükselerek 4,71 olurken, dolar endeksi dün yüzde 0,1 azalışla 105,6 seviyesine geriledi. Şu sıralarda ise önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 105,7'de bulunuyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak, Fed'in enflasyon göstergesi olarak da yakından takip ettiği aylık çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerinin yanı sıra ülkede devam eden bilanço sezonunda açıklanması beklenen Exxon Mobil ve Chevron'un finansal sonuçlarının da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan, dün bilançolarını açıklayan ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft, Alphabet ve Intel'in gelirleri ocak-mart döneminde yükseldi.

Microsoft'un geliri ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 17 artarak 61,9 milyar dolara çıkarken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in aynı dönemde elde ettiği gelir geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15 yükselişle 80,5 milyar dolara ulaştı.

Intel de yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttırarak 12,7 milyar dolara çıkardı.

Emtia tarafında altının ons fiyatı yatay seyirle 2 bin 335 dolardan alıcı bulurken, Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışının hemen üzerinde 88 dolardan işlem görüyor. Bakırın libresi ise 4,57 dolarla son 2 yılın zirvesinde bulunuyor.

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,64, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 ve Dow Jones endeksi ise yüzde 0,98 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da dün İngiltere hariç negatif bir seyir hakim olurken, madencilik sektöründeki yükseliş dikkati çekti.

Avustralya-İngiltere madencilik şirketi BHP'nin rakibi Anglo American'ı 31 milyar sterline satın alma teklifinde bulunduğuna yönelik haberler akışının ardından maden şirketlerin hisseleri ortalama yüzde 1,90 değer kazandı. Anglo American hisseleri de günü yüzde 14,24 artışla tamamladı.

Bölge borsalarında, teknoloji şirketlerinin hisseleri ise dün ortalama yüzde 1,03, petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 0,14 değer kaybetti.

Deutsche Bank'ın hisse fiyatı, yatırımcıların Alman bankanın beklenenden daha iyi gelen ilk çeyrek karını değerlendirmesiyle erken saatlerdeki kayıplarını telafi ederek günü yüzde 8'den fazla artışla kapattı.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) haziranda faiz indirimlerine başlayacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ECB yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de devam ediyor.

İtalya Merkez Bankası Başkanı ve ECB üyesi Fabio Panetta, Avro Bölgesi'nde uzun süreli ekonomik durgunluk riskini engellemek için zamanında ve küçük faiz indirimleri çağrısında bulundu.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 artarken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,97, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,95 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,93 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında ise pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığında bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, bankanın, tahvil alımlarını bir önceki toplantıda alınan kararlar çerçevesinde sürdüreceği aktarılırken, para politikası kararının oy birliği ile alındığı ifade edildi.

BoJ'un yıl sonu enflasyonun yüzde 2,6-3 aralığında olmasını öngördüğü ifade edilirken, enflasyonun 2025 ve 2026'da yüzde 2 seviyesinde olacağının tahmin edildi.

Öte yandan, bugün ülkede açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda yıllık yüzde 1,4 artışla beklentilerin altında kaldı.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle Japon yeni dolar karşısında değer kaybetmeyi sürdürürken, dolar/yen paritesi 156,2'yi çıkarak 34 yılın en yüksek seviyesini test etmeye devam etti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,8 artış kaydetti.

Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybıyla 9.716,77 puanla tamamladı.

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,5150'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,5540 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Faiz kararının ardından, TCMB'den yapılan duyuruya göre, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası (TL) mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranı yükseltildi.

Duyuruda, KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL'ye geçiş oranına göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 60'ı, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'i olarak belirlendi.

Böylece belirlenen koşulları yerine getiren bankaların tesis edilen zorunlu karşılık tutarı için alabileceği en yüksek faiz KKM hesaplarında yüzde 30, TL mevduat hesaplarında yüzde 40 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, mart ayı kişisel tüketim harcamaları

17.00 ABD, nisan ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi