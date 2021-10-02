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02 Ekim 2021 Cumartesi 00:45:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 17:43:00

Mezarlığa online bakım Pandemi yeni iş kolu yarattı

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Salgın nedeniyle vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret etme fırsatı bulamayanlar 'online bakım' yaptırmaya başladı. Telefonlarına MEZBAK adlı uygulamayı indirenler, tek tuşa basarak gidemedikleri mezarın bakımını, toprak temizliğini yaptırıp, çiçeklendirilmesini sağlıyor.

Salgın nedeniyle vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret etme fırsatı bulamayanlar 'online bakım' yaptırmaya başladı. Telefonlarına MEZBAK adlı uygulamayı indirenler, tek tuşa basarak gidemedikleri mezarın bakımını, toprak temizliğini yaptırıp, çiçeklendirilmesini sağlıyor.

AYLIK YA DA YILLIK PAKETLER VAR

Koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası yolculukların yapılamaması ve hafta sonları sokağa çıkma yasaklarının olması bir çok kişinin aile mezarlarını ziyaret edememesine neden oldu. İşte o dönemde Onur Erhan adlı bir girişimci MEZBAK adlı uygulamayı geliştirdi. Akıllı telefonlara indirilen uygulamaya aylık ya da yıllık üyelik ücreti ödeyenler yakınlarının mezarlarının bakımını yaptırıyor.

FOTOĞRAFLI RAPOR HAZIRLANIYOR

Sistemin şu anda 70 kadar müşterisi olduğunu söyleyen girişimci Onur Erhan, sistemin nasıl işlediğini şöyle anlattı: "Ödemenin ardından müşterimiz yer bildiriminde bulunuyor. Çiçeklendirme, mezarın bakımı, onarımı, toprak temizliği, silinen yazıların belirgin hale getirilmesi sağlanıyor. Müşterimize fotoğraflı bir şekilde raporla verilen hizmet belgeleniyor."

Şimdilik İstanbul başta olmak üzere Bursa, Sivas, Trabzon ve Malatya'da uygulanan hizmetin bedeli 2 bin ile 300 bin TL arasında değişiyor.

Etiketler : mezarlık online bakım koronavirüs mezbak
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