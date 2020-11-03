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03 Kasım 2020 Salı 07:54:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 07:54:00

Meteoroloji'de sağanak yağış uyarısı!

Kaynak: AA

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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz, orta v doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde sağanak yağış devam ediyor. Yağışların Akdeniz bölgesinde kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesi yeni yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Antalya, Sivas, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Adana ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinde Adana ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANKARA °C, 14°C

Parçalı az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Az bulutlu

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Etiketler : YAĞMUR İSTANBUL SAĞANAK
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