Köpekler depreme hazırlanıyor

Depreme hazırlık kapsamında İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde K9 Köpekli Arama Kurtarma Eğitim Merkezi kuruldu. Merkezde 2'si Labrador, 4'ü Belçika Malinois cinsi toplam 6 köpek, enkaz altında kalan ya da doğada kaybolanları bulabilmeleri için gece gündüz eğitiliyor. 3-3,5 aylıklar arasından seçilen köpekler, 10 personel tarafından en az 15 ay eğitime tabi tutulacak.