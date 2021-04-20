Köpekler depreme hazırlanıyor
Depreme hazırlık kapsamında İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde K9 Köpekli Arama Kurtarma Eğitim Merkezi kuruldu.
Depreme hazırlık kapsamında İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde K9 Köpekli Arama Kurtarma Eğitim Merkezi kuruldu. Merkezde 2'si Labrador, 4'ü Belçika Malinois cinsi toplam 6 köpek, enkaz altında kalan ya da doğada kaybolanları bulabilmeleri için gece gündüz eğitiliyor. 3-3,5 aylıklar arasından seçilen köpekler, 10 personel tarafından en az 15 ay eğitime tabi tutulacak.