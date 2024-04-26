Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu 4 kişi yakalandı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ ve biri PKK/PYD terör örgütü mensubu olmak üzere 4 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtildi.
Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığı ifade edildi.
Yapılan inceleme sonucunda yakalananların 2'sinin FETÖ, birinin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 26, 2024
Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin de... pic.twitter.com/018VJbz0eF
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