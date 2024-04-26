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26 Nisan 2024 Cuma 11:53:00 - Güncelleme:26 Nisan 2024 Cuma 11:53:00

Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu 4 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ ve biri PKK/PYD terör örgütü mensubu olmak üzere 4 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Yapılan inceleme sonucunda yakalananların 2'sinin FETÖ, birinin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı türkiye yunanistan terör örgütü
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