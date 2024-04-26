Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu 4 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Yapılan inceleme sonucunda yakalananların 2'sinin FETÖ, birinin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.



Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin de... pic.twitter.com/018VJbz0eF