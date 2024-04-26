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26 Nisan 2024 Cuma 11:46:00 - Güncelleme:26 Nisan 2024 Cuma 11:46:00

Elektrikli araç şarj ağında yeni bir iş birliği daha geldi

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RHG Enertürk Enerji, elektrikli araç şarj istasyonları için Türkiye'nin büyük mobilya markalarıyla başlattığı iş birliklerine hız kesmeden devam ediyor: Yenilikçi tasarımlarıyla popüler mobilya markası Mondihome ile yaptığı iş birliği sayesinde elektrikli araç şarj ağını genişletmeye devam edeceğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen imza töreninde bir araya gelen RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla ve Mondihome Genel Müdürü Özkan Yıldırım tarafından iş birliği sözleşmesi imzalandı.

2022 yılı itibariyle elektrikli araç şarj ağını Türkiye'nin 6 bölgesinde 20 'den fazla şehirde kurduğu şarj istasyonlarıyla genişleten RHG Enertürk, Türkiye'de ve dünyada tasarımları ve kalitesi sayesinde çok sayıda müşteriyi konforla buluşturan Mondihome'un bayileri önünde konumlanacak şarj istasyonlarıyla kullanıcılarına rahat, hızlı, güvenilir şarj imkânı sunmaya devam edecek.

İş birliği kapsamında ilk olarak Karabük ve Balıkesir'de Mondihome bayileri önünde 2 AC ve 2 DC ( şarj istasyonu kurulumu tamamlandı 2024 yılı sonuna kadar 13 şehir ve 21 noktada elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu yapılması hedefleniyor.

Mondihome'un geniş bayi ağı sayesinde çok daha fazla kullanıcıya ulaşacak olan RHG Enertürk, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiği temiz enerjiyi müşterilerine sunduğu şarj istasyonlarıyla Mondihome'un sürdürülebilirlik stratejisine de katkı sağlayacak

"Hedefimiz Rahat, Hızlı, Güvenilir Şarj Ağı Oluşturmak"

RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla iki markanın iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada ;;"Son yıllarda sürdürülebilirlik alanında büyük projelere imza attık Ulaşımın elektrikli araçlarla sağlanmasının karbon salımının azaltılması için yaratacağı büyük faydanın farkında olarak 2022 yılında Elektrikli Araç Şarj Ağı İşletmeci lisansımızı aldık Kuruluma başladığımız günden bu yana Türkiye'nin elektrikli araç şarj ağını genişletmek ve müşterilerimize rahat, hızlı, güvenilir şarj imkânı sunmak için stratejik hedeflerimiz doğrultusunda sürdürdüğümüz yatırımlarımızı ve iş birliklerimizi sürdürülebilirlik vizyonumuzla birleştiriyoruz Ülkemizi dünyada temsil eden büyük markalarla iş birliği yapıyor olmanın gururunu paylaşıyoruz Türkiye'de yenilikçi yaklaşımı ile tanınan Mondihome ile yaptığımız iş birliği ile Karabük ve Balıkesir'de istasyon kurulumunu tamamladık İki marka arasında kurulan bu köprü ile, 2024 yılında elektrikli araç şarj ağımızı Mondihome müşterileri ve elektrikli araç kullanıcıları için yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

"İş Birliğimiz Sayesinde Çok Daha Fazla İnsanın Hayatına Dokunacağız"

Mondihome Genel Müdürü Özkan Yıldırım, "Türkiye'de ve dünyada bayilerimizi ziyaret eden, ürünlerimize yaşam alanlarında yer veren müşterilerimizi ve onların ailelerini düşündüğümüzde ne kadar çok sayıda insanın hayatına dokunduğumuzun farkındayız Müşterilerinin memnuniyetini ve konforunu her zaman ön planda tutan bir marka olarak, elektrikli araç şarj istasyonları konusunda yaptığımız iş birliği ile bu farkındalığı bir adım öteye taşıyoruz Türkiye'nin farklı şehirlerinde bayilerimizin önünde kurulacak şarj istasyonları ile hem müşterilerimizin hem de elektrikli araç kullanıcılarının hayatına dokunmaya devam edecek olmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

İş birliği kapsamında kurulacak olan şarj istasyonları ile Türkiye'nin elektrikli araç ulaşım hedeflerine ve elektrikli araç şarj ağına katkı sağlanması hedefleniyor.

Etiketler : rhg enertürk enerji elektrikli araç şarj istasyonları mondihome aalpay beyla özkan yıldırım
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